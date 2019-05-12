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Российский боксер Коробов свел к ничьей поединок против американца Алима

Он провел первый поединок после поражения в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC

ТАСС, 12 мая. Россиянин Матвей Коробов провел первый поединок после поражения в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В 10-раундовом рейтинговом поединке в Фэрфаксе (США, штат Вирджиния) против американца Имманувеля Алима судьи зафиксировали ничью.

Коробов впервые вышел на ринг после поражения по очкам от американца Джермалла Чарло в бою за титул временного чемпиона мира WBC в весовой категории до 72,6 кг, который прошел в декабре прошлого года. В послужном списке 36-летнего россиянина 28 побед (14 нокаутом), два поражения, одна ничья. Коробов в 2014 году проиграл ирландцу Энди Ли техническим нокаутом в шестом раунде в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Коробов на любительском ринге дважды становился чемпионом мира, один раз - Европы, участвовал в Олимпийских играх - 2008, где дошел до второго круга.

На счету 25-летнего Алима 18 побед (11 нокаутом), одно поражение, 2 ничьи.

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