"Сан-Хосе" победил "Сент-Луис" в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ

ТАСС, 12 мая. "Сан-Хосе" обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:3 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась в Сан-Хосе.

"Бостон" победил "Каролину" и повел в серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Логан Кутюр (4-я, 58-я минуты), Джо Павелски (12), Кевин Лабанк (28) и Тимо Майер (31, 38). У гостей отличились Джоэл Эдмундсон (10), Райан О'Райлли (29) и Тайлер Бозак (54).

Кутюр является лучшим бомбардиром и снайпером Кубка Стэнли, на его счету 17 очков (11 голов + 6 передач).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности минус 3. В текущем плей-офф на его счету 6 очков (5+1) в 14 играх. Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев очков в матче не набрал.

Следующий матч финала Западной конференции пройдет 14 мая (начало - 04:00 мск) в Сан-Хосе. В финале Восточной конференции встречаются "Бостон" и "Каролина", счет в серии - 1-0 в пользу "Брюинз".