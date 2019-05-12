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Мэнни Пакьяо проведет бой против американца Турмана 20 июля

На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации
Мэнни Пакьяо AP Photo/John Locher
Описание
Мэнни Пакьяо
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 12 мая. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проведет поединок с американцем Китом Турманом 20 июля. Об этом Пакьяо сообщил в Twitter.

На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. Турман - чемпион WBA в полусреднем весе с приставкой "супер", Пакьяо - регулярный чемпион организации.

Пакьяо 40 лет, он становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. Филиппинец провел за профессиональную карьеру 70 боев, в которых одержал 61 победу (39 - нокаутом), потерпел семь поражений (три - нокаутом), еще два поединка завершились ничейным результатом. Свой последний бой он провел в январе, победив решением судей американца Эдриена Бронера.

Турману 30 лет, на профессиональном ринге провел 30 боев, одержал 29 побед (22 - нокаутом), один поединок был признан несостоявшимся.

 

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