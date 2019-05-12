Нападающий "Сан-Хосе" Майер признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 12 мая. Швейцарский нападающий "Сан-Хосе" Тимо Майер стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Майер забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в стартовом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с "Сент-Луисом" (6:3). Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Сан-Хосе". 22-летний швейцарец, который проводит третий сезон в НХЛ, также был признан лучшим игроком встречи.

Второй звездой дня назван 30-летний канадский нападающий "Сан-Хосе" Логан Кутюр, также записавший на свой счет три очка в матче (2 гола + 1 передача).

Третьей звездой дня стал 34-летний американский нападающий и капитан "Сан-Хосе" Джо Павелски, который забросил шайбу и отдал результативную передачу. Павелски, пропустивший шесть матчей из-за травмы лица в предыдущей серии с "Колорадо" (счет в серии 4-3), во второй игре подряд набирает два очка.

Второй матч серии между командами пройдет 14 мая (начало - 04:00 мск) также на домашней площадке "Сан-Хосе".