Фазель: Словакия не испытывает проблем с организацией чемпионата мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Проблем с организацией чемпионата мира в Словакии нет. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Турнир стартовал 10 мая в Братиславе и Кошице и продлится до 26 мая.

"Я не вижу проблем в организации нынешнего чемпионата мира. Словакия - хоккейная страна, видна большая разница с прошлогодним мировым первенством в Дании, - отметил Фазель. - Когда турнир приходит в таких странах, как Чехия, Словакия, Россия, Финляндия и Швеция, то проблем [с организацией] нет".

Сборная Словакии матчи групповой стадии турнира проводит в Кошице. "Сперва решение отправить сборную Словакии в Кошице можно было назвать рискованным, поскольку арена там не такая большая (8,3 тыс. зрителей - прим. ТАСС). Но теперь мы видим, что у нас есть две "домашние" команды: сборная Чехии играет в Братиславе, а словаки - в Кошице. Первые их матчи прошли при аншлаге", - отметил Фазель.

Год назад сборная Дании на домашнем чемпионате мира проводила матчи на групповой стадии не в Копенгагене, а в Хернинге. "Сложно сравнивать нынешнюю ситуацию с прошлогодней. То решение было связано с тем, что в Копенгагене у нас была сборная Швеции, а Швеция расположена рядом с этим городом", - подчеркнул президент IIHF.

Следующий чемпионат мира пройдет в швейцарских Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая 2020 года. "Сборная Швейцарии будет играть в Цюрихе", - сказал Фазель.