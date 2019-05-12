Две российские пары встретятся в финале этапа Мирового тура по пляжному волейболу

ТАСС, 12 мая. Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых сыграют в финале этапа Мирового тура по пляжному волейболу во Вьетнаме против соотечественниц Александры Моисеевой и Екатерины Сырцевой. Финальный матч пройдет в воскресенье, начало - 11:00 мск.

В полуфинале Дабижа и Рудых обыграли румынок Беату Вайду и Иоану-Александру Ордян в двух сетах (21:13, 21:14). Моисеева и Сырцева в полуфинальном матче были сильнее японской пары в составе Юи Нагаты и Юкако Судзуки (21:15, 21:16).

В текущем сезоне женского Мирового тура две российские пары впервые встретятся в финале. Кроме того, за 18 предыдущих этапов пара из России ни разу не преодолевала стадию полуфинала.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу на вьетнамском острове Туан Чау завершится 12 мая. Следующий этап женского Мирового тура пройдет в Бразилии с 15 по 19 мая. Чемпионат мира по пляжному волейболу состоится в немецком Гамбурге с 28 июня по 7 июля.