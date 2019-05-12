Тренер сборной Финляндии заявил, что Какко имеет безграничный потенциал в хоккее

ТАСС, 12 мая. Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен считает, что 18-летний форвард команды Каапо Какко находится на моральном и физическом пике во время чемпионата мира в Словакии, а также имеет безграничный потенциал. Слова Ялонена приводит финская газета Iltalehti .

В субботу хоккеисты сборной Финляндии одержали победу со счетом 4:2 над командой Словакии в матче второго тура чемпионата мира - 2019. 18-летний Какко оформил хет-трик. Ранее финны победили команду Канады со счетом 3:1, где финский форвард забросил две шайбы в ворота противника. Нападающий с пятью шайбами возглавляет список бомбардиров турнира.

"К счастью, Какко помог нашей сборной выиграть матч против команды Словакии, - сказал Ялонен. - В мире не так много подобных хоккеистов, я даже не мог представить, что он будет играть таким образом. Никто не знает, каковы границы потенциала Какко. Во время подготовки к турниру он выглядел хорошо, сейчас Какко находится на моральном и физическом пике".