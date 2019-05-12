СМИ: "Реал" рассматривает возможность приобретения футболиста "Лиона" Менди

ТАСС, 12 мая. Испанский футбольный клуб "Реал" заинтересован в услугах французского защитника "Лиона" Ферлана Менди. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации издания, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ищет альтернативу защитнику команды бразильцу Марсело, поскольку ему необходима конкуренция, чтобы он не снижал уровень своей игры. По этой причине Зидан обратился с просьбой к руководству испанской команды для подписания Менди. Отмечается, что 23-летний французский защитник способен активно подключаться к атакам, чем и заинтересовал "Реал".

На данный момент "Реал" не ведет переговоры о трансфере футболиста с руководством "Лиона", однако уже получено предварительное согласие на переход от самого игрока. Приблизительная стоимость трансфера составит €50 млн, но руководство испанского клуба будет пытаться снизить цену на услуги Менди.

Менди перешел в "Лион" в 2017 году за €5 млн из клуба второго по силе дивизиона чемпионата Франции "Гавр", контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за "Лион" 41 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. В чемпионате Франции "Лион" идет на третьем месте, набрав 63 очка за 35 туров.