Российские синхронистки завоевали лицензию на Игры-2020 в групповых упражнениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию завоевала олимпийскую лицензию для участия в Играх 2020 года в Токио в групповых упражнениях. Российские спортсменки в воскресенье выиграли произвольную программу на Кубке Европы в Санкт-Петербурге, который является квалификационным турниром к ОИ-2020.

В составе российской команды выступили Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Влада Чигирева, Полина Комар, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Варвара Субботина, Михаела Каланча и Майя Дорошко. Спортсменки за исполнение произвольной программы набрали 97,4000 балла. Вторыми стали представительницы Испании (91,8667 балла), третье место заняла команда Греции (85,5333).

Ранее российские синхронистки выиграли техническую программу на Кубке Европы. Таким образом, они стали лучшими по сумме двух программ и завоевали путевку на Олимпийские игры в Токио.

Кубок Европы по синхронному плаванию завершится 12 мая произвольной программой женских дуэтов и смешанных пар.