СМИ: ПСЖ сделал предложение "Манчестер Юнайтед" по переходу футболиста Де Хеа

ТАСС, 12 мая. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" сделал предложение английскому "Манчестер Юнайтед" о трансфере испанского голкипера Давида Де Хеа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации издания, Де Хеа отказался подписывать новый контракт с английской командой, по которому он получал бы 350 тыс. фунтов в неделю. Действующее соглашение 28-летнего голкипера истекает 30 июня 2020 года. Французская команда на данный момент находится в поисках голкипера высокого класса, поскольку летом клуб покинет итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, по этой причине Де Хеа считается приоритетной целью ПСЖ. Также в услугах испанского голкипера заинтересован мадридский "Реал".

Де Хеа выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, в составе английского клуба он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и трижды побеждал в Суперкубке Англии, также в его активе победа в Лиге Европы. В текущем сезоне голкипер сыграл за "Манчестер Юнайтед" в 46 встречах во всех турнирах, в которых пропустил 61 гол. Де Хеа провел семь "сухих" матчей в Английской премьер-лиге и три - в Лиге чемпионов.