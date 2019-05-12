{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Задоров заявлен в состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Никита Задоров стал 24-м хоккеистом в заявке национальной команды
Никита Задоров AP Photo/Jack Dempsey
Описание
Никита Задоров
© AP Photo/Jack Dempsey

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Защитник сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров внесен в заявку национальной команды на чемпионат мира в Словакии. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

На эту тему

24-летний хоккеист был вызван в состав национальной команды после вылета "Колорадо" из плей-офф НХЛ.

В сезоне-2018/19 Задоров провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 14 очков (7 шайб + 7 голевых передач). В плей-офф россиянин сыграл 12 встреч, не отметившись результативными действиями.

На данный момент тренерский штаб включил в официальную заявку на турнир 24 игрока. Максимум можно заявить 25 хоккеистов.

В стартовом матче на чемпионате мира россияне в пятницу обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующий матч российская команда проведет с австрийцами 12 мая, начало - 13:15 мск.

Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
Стрелки Бацарашкина, Черноусов и Каримова вошли в международный пул допинг-тестирования
Всего в новый пул тестирования Международной федерации спортивной стрельбы включен 21 спортсмен
Читать полностью