Задоров заявлен в состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Защитник сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров внесен в заявку национальной команды на чемпионат мира в Словакии. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

24-летний хоккеист был вызван в состав национальной команды после вылета "Колорадо" из плей-офф НХЛ.

В сезоне-2018/19 Задоров провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 14 очков (7 шайб + 7 голевых передач). В плей-офф россиянин сыграл 12 встреч, не отметившись результативными действиями.

На данный момент тренерский штаб включил в официальную заявку на турнир 24 игрока. Максимум можно заявить 25 хоккеистов.

В стартовом матче на чемпионате мира россияне в пятницу обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующий матч российская команда проведет с австрийцами 12 мая, начало - 13:15 мск.