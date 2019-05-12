Телегин и Задоров сыграют в составе сборной России в матче ЧМ с австрийцами

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на второй матч чемпионата мира против команды Австрии. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Состав выглядит следующим образом:

вратари - Александр Георгиев, Андрей Василевский;

Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов;

Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Кирилл Капризов;

Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров;

Никита Задоров, Илья Ковальчук (капитан) - Сергей Андронов - Александр Барабанов, Иван Телегин.

Матч Россия - Австрия пройдет в Братиславе в воскресенье, начало - 13:15 мск.