Телегин и Задоров сыграют в составе сборной России в матче ЧМ с австрийцами

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на второй матч чемпионата мира против команды Австрии. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Состав выглядит следующим образом:
- вратари - Александр Георгиев, Андрей Василевский;
- Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов;
- Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Кирилл Капризов;
- Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров;
- Никита Задоров, Илья Ковальчук (капитан) - Сергей Андронов - Александр Барабанов, Иван Телегин.
Матч Россия - Австрия пройдет в Братиславе в воскресенье, начало - 13:15 мск.
А вот и состав на игру с австрийцами. #снамироссия pic.twitter.com/vBqypw99ua— Хоккей России (@russiahockey) 12 мая 2019 г.