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Телегин и Задоров сыграют в составе сборной России в матче ЧМ с австрийцами

Матч сборных России и Австрии начнется в 13:15 мск в воскресенье
Иван Телегин Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Иван Телегин
© Артем Коротаев/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на второй матч чемпионата мира против команды Австрии. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Состав выглядит следующим образом:

  • вратари - Александр Георгиев, Андрей Василевский;
  • Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов;
  • Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Кирилл Капризов;
  • Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров;
  • Никита Задоров, Илья Ковальчук (капитан) - Сергей Андронов - Александр Барабанов, Иван Телегин.

Матч Россия - Австрия пройдет в Братиславе в воскресенье, начало - 13:15 мск.

 

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