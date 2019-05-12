Индиец Дарувала выиграл вторую гонку первого этапа "Формулы-3"

ТАСС, 12 мая. Индийский пилот команды Prema Джехан Дарувала занял первое место во второй гонке первого этапа сезона "Формулы-3", который завершился в Испании.

Второе место занял эстонец Юри Випс (Hitech), третьим стал финн Нико Кари (Trident). Российский пилот Prema Роберт Шварцман, выигравший первую гонку этапа, финишировал четвертым. Россиянин Артем Петров (Jenzer Motorsport) сошел с дистанции в результате аварии на первом круге.

Лидерство после первого этапа захватил Шварцман, в его активе 37 очков, следом располагаются датчанин Кристиан Лундгор из ART (24) и Дарувала (23). Следующий этап пройдет во Франции с 21 по 23 июня.

Шварцман является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды "Формулы-1" "Феррари".

"Формула-3" - новый чемпионат, проводимый под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA) и образованный путем слияния европейской "Формулы-3" и GP3. В гоночной серии принимают участие 30 пилотов.