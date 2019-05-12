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Стрелки Бацарашкина, Черноусов и Каримова вошли в международный пул допинг-тестирования

Всего в новый пул тестирования Международной федерации спортивной стрельбы включен 21 спортсмен
Виталина Бацарашкина Sam Greenwood/Getty Images
Описание
Виталина Бацарашкина
© Sam Greenwood/Getty Images

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские стрелки Виталина Бацарашкина, Артем Черноусов и Юлия Каримова включены в новый пул допинг-тестирования Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ISSF.

В новый пул тестирования ISSF включен 21 стрелок. Максимальное представительство в этом списке имеет Китай (4 спортсмена). Кроме России, тремя стрелками в новом пуле представлена Южная Корея.

В пулах тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) нет ни одного представителя спортивной стрельбы. Согласно данным РУСАДА, среди нарушителей антидопинговых правил, в настоящее время отбывающих наказание, нет ни одного российского стрелка.

На Играх-2016 Бацарашкина завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).

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