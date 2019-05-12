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Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Бывшему нападающему сборной СССР и ЦСКА было 79 лет
Анатолий Ионов Официальный сайт Федерации хоккея России
Описание
Анатолий Ионов
© Официальный сайт Федерации хоккея России

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1968 года по хоккею в составе сборной СССР Анатолий Ионов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Федерации хоккея России.

Ионов выступал на позиции нападающего в клубах "Крылья Советов", "Электросталь" (позднее "Кристалл"), где начал карьеру хоккеиста, а также в ЦСКА. В составе армейцев он пять раз выигрывал чемпионат СССР (1964-1966, 1968, 1970). Хоккеист выступал за клуб с 1963 по 1970 год, всего он провел 298 матчей в составе ЦСКА, в которых забросил 139 шайб. Также он четыре раза выигрывал Кубок СССР.

В составе сборной СССР Ионов стал чемпионом Олимпийских игр в Гренобле (1968), трижды выиграл чемпионат мира (1965, 1966, 1968). За национальную команду СССР на Олимпийских играх и чемпионатах мира провел 14 матчей, в которых забросил пять шайб.

В 2014 году Ионов был введен в Зал славы отечественного хоккея.

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