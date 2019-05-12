Хоккеист сборной Австрии Петер не сыграет в матче ЧМ с россиянами из-за дисквалификации

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Защитник сборной Австрии Патрик Петер пропустит матч чемпионата мира по хоккею с командой России из-за дисквалификации за грубый силовой прием в игре с латвийцами (2:5). Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

На 12-й минуте первого периода матча со сборной Латвии Петер нанес удар сзади плечом в область головы нападающему Робертсу Букартсу. Букартс упал на лед и сумел встать только спустя некоторое время. Петер был наказан пятиминутным штрафом. Позднее IIHF дисквалифицировала игрока на один матч. Таким образом, защитник не сыграет со сборной России.

Матч Россия - Австрия пройдет в Братиславе в воскресенье, начало - 13:15 мск.