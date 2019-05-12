Чеферин хочет обсудить реформу Лиги чемпионов с представителями национальных чемпионатов

ТАСС, 12 мая. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин собирается обсудить реформу Лиги чемпионов с представителями национальных чемпионатов. Слова Чеферина в воскресенье приводит агентство AP.

8 мая УЕФА на встрече в швейцарском Ньоне представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году. Согласно проекту, в групповом этапе турнира появится четыре группы по восемь команд, что позволит значительно увеличить количество матчей в главном еврокубке. Также новая система будет более благосклонна к ведущим клубам.

"Нас раскритиковали еще до первой встречи, мы какое-то время думали, что некоторые заинтересованные стороны не оценят какой-либо процесс консультаций, - сказал Чеферин. - Для меня совершенно ясно, что мы не просто заинтересованная сторона, мы являемся руководящим органом, мы должны защищать весь европейский футбол. Я не люблю секретные встречи, не люблю прятать вещи от заинтересованных сторон, вот почему мы начали обсуждение так рано".

Также Чеферин отметил, что еще один цикл соревнований будет проходить без изменений. "Мы просто согласились продолжить цикл с 2021-го по 2024-й, ничего не меняя. УЕФА - очень динамичная организация, она всегда должна выяснять, могут ли наши соревнования стать лучше. Если ты лучший, это не обязательно означает, что ты не можешь продолжать совершенствоваться".

"У нас лучшая конкуренция в мире, пока мы не знаем, когда будут внесены изменения в регламент соревнований. Поэтому те, кто критикует нас, должны начать заниматься футболом в своих странах. Я не уверен, что в новом проекте нечего критиковать", - добавил Чеферин.