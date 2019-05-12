Голландец де Врис выиграл вторую гонку этапа "Формулы-2" в Испании

ТАСС, 12 мая. Голландский пилот команды ART Ник де Врис стал победителем второй гонки третьего этапа серии "Формула-2", который завершился в Испании.

Второе место занял итальянец Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) третьим стал британец Каллум Айлотт (Sauber Junior Team).

Российский пилот команды ART Никита Мазепин финишировал 14-м. Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер (Prema) стал 12-м.

После трех этапов лидирует в чемпионате канадец Николас Латифи (DAMS), в его активе 93 очка, следом Гьотто (67) и де Врис (63). Шумахер занимает 12-ю позицию с 14 очками, Мазепин располагается на 16-м месте (4 очка).

Следующий этап пройдет в Монако с 23 по 25 мая.