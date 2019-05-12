Португальский дзюдоист получил дисквалификацию из-за выпавшего во время боя телефона

ТАСС, 12 мая. Португальский дзюдоист Анри Эгутидзе получил дисквалификацию из-за того, что у него выпал мобильный телефон во время поединка в весовой категории до 81 кг против шведа Робина Пасека на турнире "Большого шлема" в Баку. Об этом в воскресенье сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Международной федерации дзюдо (IJF).

Во время схватки у португальца выпал телефон. Пасек немедленно обратил внимание рефери на данный инцидент. Поединок был остановлен. В итоге Эгутидзе получил техническое поражение (хансоку-маки), поскольку на татами запрещено брать посторонние предметы.

Эгутидзе является трехкратным победителем юниорского чемпионата Европы.