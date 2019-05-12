Международное агентство по тестированию будет следить за приемом проб на Европейских играх

ТАСС, 12 мая. Международное агентство по тестированию (ITA) обеспечит независимый надзор за приемом допинг-проб на II Европейских играх в Минске. Об этом заявила председатель организации Валери Фурнейрон, слова которой приводит портал Inside the Games.

"Мне приятно сообщить, что более 40 международных федераций и организаторов крупных мероприятий участвуют в партнерстве с ITA, - добавила Фурнейрон. - Число испытаний в прошлом году выросло с 1500 до более чем 10 000 в 2019 году".

Председатель также подчеркнула, что ITA стремится сократить расходы для партнеров. Ранее ITA координировало допинг-тесты на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, прошедшей с 2 по 12 марта 2019 года.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.