Российские ходоки Смердова, Мизинов и Шевчук выступят на майском Кубке Европы в Литве

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские ходоки Яна Смердова, Василий Мизинов и Алексей Шевчук, имеющие нейтральный статус, заявлены на Кубок Европы по спортивной ходьбе, который пройдет 19 мая в литовском Алитусе. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

"Вcе три наших ходока будут выступать на дистанции 20 км, - заметила Юхарева. - Для обладателя бронзовой медали прошлогоднего чемпионата Европы Мизинова этот старт станет важным этапом подготовки к чемпионату мира в Катаре. Но и сам по себе майский Кубок Европы является для Василия значимым турниром, ему представится возможность почувствовать себя лидером, в данном случае, на европейском уровне".

21-летний Мизинов к настоящему времени уже выполнил квалификационные нормативы для участия в ЧМ-2019 и Олимпийских играх 2020 года в Токио. Отобралась на мировое первенство в Катар, которое пройдет с 27 сентября по 6 октября, и 21-летняя Смердова.

"Для Яны в Литве самое главное - еще раз стартовать в компании сильных и взрослых спортсменок. Переход из юношеского спорта во взрослый достаточно сложен, опыт подобных стартов для нее сейчас очень важен, конечно, она будет пытаться выполнить олимпийский норматив", - сказала собеседница ТАСС.

Квалификационный олимпийский норматив в женской ходьбе на 20 км равен 1 часу 31 минуте.

"Что касается Шевчука, то он был травмирован зимой и только сейчас восстановился. Майский кубок Европы будет для него первым стартом, задача - очень четко и правильно разложиться по дистанции и выполнить норматив для участия в континентальном первенстве до 23 лет", - заключила Юхарева.