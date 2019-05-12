СМИ: тренер ФК "Манчестер Сити" Гвардиола отказался возглавить "Ювентус"

ТАСС, 12 мая. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола отказался от предложения со стороны итальянского "Ювентуса", чтобы победить в Лиге чемпионов с английской командой. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Sunday Express.

По информации издания, "Ювентус" хотел пригласить Гвардиолу на пост главного тренера на место нынешнего наставника Массимилиано Аллегри. Однако 48-летний испанец отказался от предложения из-за того, что он хотел бы выиграть вместе с английской командой Лигу чемпионов. Отмечается, что на данный момент именно победа в Лиге чемпионов является приоритетной целью владельца команды шейха Мансура.

Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году, соглашение со специалистом истекает летом 2021 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Англии, Суперкубок Англии и дважды - Кубок английской Лиги. В сезоне-2017/18 испанец был признан лучшим тренером чемпионата Англии.

Перед заключительным туром Английской премьер-лиги сезона-2018/19 "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 95 очков после 37 матчей. Позднее в воскресенье клуб из Манчестера на выезде встретится с "Брайтоном", в случае победы подопечные Гвардиолы во второй раз подряд выиграют чемпионат страны.