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Допинг в спорте

Три российских триатлониста включены в международный пул допинг-тестирования на 2019 год

В список, в частности, попали чемпионка России Елена Данилова и вице-чемпион страны Александр Брюханков
Александр Брюханков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Брюханков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Триатлонисты сборной России Елена Данилова, Александр Брюханков и Игорь Полянский включены в пул допинг-тестирования Международного союза триатлона (ITU) на 2019 год. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ITU.

В пул допинг-тестирования ITU входят 40 спортсменов. Максимальное представительство в этом списке имеет Франция (5 спортсменов). Кроме России, тремя триатлонистами в пуле представлены Австралия, Испания, Великобритания, Норвегия и США.

Данилова является действующей чемпионкой России, Брюханков в 2018 году на чемпионате страны занял второе место, Полянский - четвертое.

В пул допинг-тестирования ITU для параатлетов включена одна представительница России - Анна Плотникова.

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