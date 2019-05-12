Три российских триатлониста включены в международный пул допинг-тестирования на 2019 год

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Триатлонисты сборной России Елена Данилова, Александр Брюханков и Игорь Полянский включены в пул допинг-тестирования Международного союза триатлона (ITU) на 2019 год. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ITU.

В пул допинг-тестирования ITU входят 40 спортсменов. Максимальное представительство в этом списке имеет Франция (5 спортсменов). Кроме России, тремя триатлонистами в пуле представлены Австралия, Испания, Великобритания, Норвегия и США.

Данилова является действующей чемпионкой России, Брюханков в 2018 году на чемпионате страны занял второе место, Полянский - четвертое.

В пул допинг-тестирования ITU для параатлетов включена одна представительница России - Анна Плотникова.