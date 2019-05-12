СМИ: сборная Швеции внесла голкипера Маркстрёма в заявку на чемпионат мира по хоккею

ТАСС, 12 мая. Вратарь сборной Швеции и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" Якоб Маркстрём внесен в заявку национальной команды на чемпионат мира в Словакии. Об этом в воскресенье сообщило издание Hockey News.

Маркстрём получил повреждение 5 мая в матче заключительного этапа Евротура против команды Финляндии (2:1). По информации источника, 29-летний голкипер восстановился от травмы и провел тренировку перед матчем с командой Италии, который шведы проведут позднее в воскресенье.

В текущем сезоне НХЛ "Ванкувер" не смог выйти в плей-офф, заняв 12-е место в Западной конференции. Маркстрём провел 60 матчей, в среднем отражая 91,2% бросков и пропуская 2,77 шайбы за игру. В составе сборной Швеции вратарь выигрывал чемпионат мира 2013 года, также в его активе бронза мирового первенства (2010).

В первом матче чемпионата мира сборная Швеции уступила команде Чехии (2:5). Турнир завершится 26 мая.