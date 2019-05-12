Футболист "Ливерпуля" ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге

ТАСС, 12 мая. Голландский защитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2018/19. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Ливерпуля".

Победитель определялся по итогам голосования болельщиков, экспертов, а также капитанов всех 20 команд высшего дивизиона чемпионата Англии.

На награду также претендовали сенегальский полузащитник Садио Мане, египетский нападающий Мохаммед Салах (оба - "Ливерпуль"), бельгийский полузащитник Эден Азар ("Челси"), аргентинский форвард Серхио Агуэро, английский нападающий Рахим Стерлинг и португальский полузащитник Бернарду Силва (все - "Манчестер Сити"). В прошлом сезоне лучшим игроком был признан Салах.

27-летний Ван Дейк в этом году также был выбран лучшим Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA). В сезоне-2018/19 защитник сыграл во всех 37 матчах "Ливерпуля" в национальном первенстве, где забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории, перейдя в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за £75 млн 1 января 2018 года.

В заключительном туре АПЛ "Ливерпуль" в домашнем матче встретится с "Вулверхэмптоном", встреча состоится позднее в воскресенье. Подопечные Юргена Клоппа на два очка отстают от лидирующего "Манчестера Сити", который в этот же день на выезде сыграет с "Брайтоном". 1 июня "Ливерпуль" сыграет в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", в полуфинале турнира клуб оказался сильнее испанской "Барселоны" по сумме двух встреч (0:3, 4:0).