Сборная США обыграла команду Франции в матче ЧМ по хоккею, забросив семь шайб

КОШИЦЕ /Словакия/, 12 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной США одержали победу над командой Франции со счетом 7:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Матч прошел на "Стил-Арене" в Кошице.

В составе победителей шайбы забросили Алекс Дебринкэт (5-я и 7-я минуты), Фрэнк Ватрано (6), Колин Уайт (34, 55), Патрик Кейн (36) и Крис Крайдер (41). У французов отличился Антони Рек (47).

В воскресенье в состав сборной США был дозаявлен защитник Кристиан Воланин, сыгравший в четвертом звене, в воротах Кори Шнайдера заменил голкипер Тэтчер Демко. Также в третьем звене произошли изменения: нападающий Клейтон Келлер заменил партнера Джека Хьюза по звену - капитана команды Патрика Кейна, перешедшего во второе звено. Хьюз, участник прошлого молодежного чемпионата мира, занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди североамериканских полевых игроков на драфте 2019 года. В этом матче Хьюз не набрал ни одного очка.

До этой встречи сборные США и Франции провели между собой 10 матчей на чемпионатах мира. В девяти встречах победу праздновали американские хоккеисты, в одной - французские.

В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место занимает сборная Финляндии, набравшая шесть очков. Второе место занимает команда США, имеющая в активе три очка. На третьем месте сборная Германии, на четвертом - словаки, в активе команд по три очка. Датчане занимают пятое место с двумя баллами, французы - шестое с одним очком, на седьмом - британцы (0), на восьмом - канадцы (0).

В следующем туре сборная США 13 мая сыграет с финнами. Сборная Франции 14 мая встретится с командой Германии.