{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сборная США обыграла команду Франции в матче ЧМ по хоккею, забросив семь шайб

Встреча завершилась со счетом 7:1
Описание
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

КОШИЦЕ /Словакия/, 12 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной США одержали победу над командой Франции со счетом 7:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Матч прошел на "Стил-Арене" в Кошице.

В составе победителей шайбы забросили Алекс Дебринкэт (5-я и 7-я минуты), Фрэнк Ватрано (6), Колин Уайт (34, 55), Патрик Кейн (36) и Крис Крайдер (41). У французов отличился Антони Рек (47).

В воскресенье в состав сборной США был дозаявлен защитник Кристиан Воланин, сыгравший в четвертом звене, в воротах Кори Шнайдера заменил голкипер Тэтчер Демко. Также в третьем звене произошли изменения: нападающий Клейтон Келлер заменил партнера Джека Хьюза по звену - капитана команды Патрика Кейна, перешедшего во второе звено. Хьюз, участник прошлого молодежного чемпионата мира, занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди североамериканских полевых игроков на драфте 2019 года. В этом матче Хьюз не набрал ни одного очка.

До этой встречи сборные США и Франции провели между собой 10 матчей на чемпионатах мира. В девяти встречах победу праздновали американские хоккеисты, в одной - французские.

В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место занимает сборная Финляндии, набравшая шесть очков. Второе место занимает команда США, имеющая в активе три очка. На третьем месте сборная Германии, на четвертом - словаки, в активе команд по три очка. Датчане занимают пятое место с двумя баллами, французы - шестое с одним очком, на седьмом - британцы (0), на восьмом - канадцы (0).

В следующем туре сборная США 13 мая сыграет с финнами. Сборная Франции 14 мая встретится с командой Германии.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия22000007-36
2США21000018-53
3Германия11000003-13
4Словакия21000016-53
5Дания10010005-42
6Франция20001025-121
7Великобритания10000011-30
8Канада10000011-30
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Чехия220000012-46
2Россия220000010-26
2Швейцария11000009-03
4Латвия11000005-23
5Швеция10000012-50
6Италия10000010-90
7Австрия20000022-100
8Норвегия20000024-120
Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
Путин: игра в хоккей с другими лидерами помогает созданию доверительных отношений
Президент отметил, что спорт сближает и должен быть вне политики
Читать полностью