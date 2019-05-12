Сборная США обыграла команду Франции в матче ЧМ по хоккею, забросив семь шайб

КОШИЦЕ /Словакия/, 12 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной США одержали победу над командой Франции со счетом 7:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Матч прошел на "Стил-Арене" в Кошице.
В составе победителей шайбы забросили Алекс Дебринкэт (5-я и 7-я минуты), Фрэнк Ватрано (6), Колин Уайт (34, 55), Патрик Кейн (36) и Крис Крайдер (41). У французов отличился Антони Рек (47).
В воскресенье в состав сборной США был дозаявлен защитник Кристиан Воланин, сыгравший в четвертом звене, в воротах Кори Шнайдера заменил голкипер Тэтчер Демко. Также в третьем звене произошли изменения: нападающий Клейтон Келлер заменил партнера Джека Хьюза по звену - капитана команды Патрика Кейна, перешедшего во второе звено. Хьюз, участник прошлого молодежного чемпионата мира, занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди североамериканских полевых игроков на драфте 2019 года. В этом матче Хьюз не набрал ни одного очка.
До этой встречи сборные США и Франции провели между собой 10 матчей на чемпионатах мира. В девяти встречах победу праздновали американские хоккеисты, в одной - французские.
В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место занимает сборная Финляндии, набравшая шесть очков. Второе место занимает команда США, имеющая в активе три очка. На третьем месте сборная Германии, на четвертом - словаки, в активе команд по три очка. Датчане занимают пятое место с двумя баллами, французы - шестое с одним очком, на седьмом - британцы (0), на восьмом - канадцы (0).
В следующем туре сборная США 13 мая сыграет с финнами. Сборная Франции 14 мая встретится с командой Германии.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|7-3
|6
|2
|США
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|8-5
|3
|3
|Германия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Словакия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|3
|5
|Дания
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|5-4
|2
|6
|Франция
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|5-12
|1
|7
|Великобритания
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|8
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Чехия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|12-4
|6
|2
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|10-2
|6
|2
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|9-0
|3
|4
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|5
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|6
|Италия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-9
|0
|7
|Австрия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-10
|0
|8
|Норвегия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-12
|0