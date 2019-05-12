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Третьяк: хоккеисты сборной России не выкладывались полностью в матче ЧМ с австрийцами

Во втором для себя матче на турнире россияне разгромили австрийцев со счетом 5:0
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Терещенко/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки сборной России по хоккею не выкладывались полностью в матче чемпионата мира с командой Австрии, так как соперник не очень сильный. Такое мнение ТАСС после игры высказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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В воскресенье сборная России во втором матче на чемпионате мира обыграла команду Австрии со счетом 5:0.

"К сожалению, соперник не очень сильный, ребята не выкладываются. Но это они, по-моему, готовятся к завтрашней игре против чехов, будет совершенно другой матч, - отметил Третьяк. - Противник будет атаковать по всему полю и не даст нашим хоккеистам полностью показывать свою игру. Чехи играют практически у себя дома, они будут идти вперед, так что нам надо выбрать правильную тактику".

Ворота сборной России в игре с австрийцами защищал Александр Георгиев. В стартовом поединке турнира против сборной Норвегии (5:2) играл Андрей Василевский. "Два наших вратаря пока очень уверенно играют, они все подчищают", - заключил Третьяк.

Матч между сборными России и Чехии пройдет в понедельник и начнется в 17:15 мск.

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