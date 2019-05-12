Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче ЧМ с чехами

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Андрей Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира с командой Чехии. Об этом в воскресенье журналистам сообщил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.

Матч между сборными России и Чехии пройдет 13 мая и начнется в 17:15 мск.

"С чехами сыграет Василевский", - сказал Воробьев.

Василевский защищал ворота сборной России в стартовом матче чемпионата мира с норвежцами (5:2). Во второй игре турнира с австрийцами (5:0) играл Александр Георгиев.