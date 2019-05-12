Ковальчук: хоккеистам сборной России по ходу ЧМ надо прибавлять в игре в обороне

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборной России по хоккею в следующих матчах чемпионата мира необходимо прибавлять в оборонительных действиях. Такое мнение журналистам в воскресенье после матча с австрийцами высказал капитан российской сборной Илья Ковальчук.

"Нам хорошо, что достался такой календарь, надо сыграться, много ребят только прилетели из США. Много чем недоволен сегодня, очень много пропускаем моментов у своих ворот, допускаем выходы два в один, три в два. Надо прибавлять в обороне", - отметил Ковальчук.

После первого матча в состав сборной России были заявлены защитник Никита Задоров и нападающий Иван Телегин. "Телегин в первой смене забивает, дай бог, чтобы дальше так было. Задоров сегодня очень хорошо сыграл. Он здорово катается, большой парень, хорошо, что он приехал, такие ребята пригодятся", - считает Ковальчук.

Ковальчук в матче с австрийцами играл в звене с Александром Барабановым и Сергеем Андроновым и забросил свою первую шайбу на турнире. "Забивать всегда приятно, для этого и играем в хоккей, чтобы забивать и помогать команде выигрывать. У нас хорошая тройка, нам комфортно вместе. Я играл и с Барабановым, и с Андроновым на Олимпиаде, в большинстве можем намного лучше играть, надо на тренировках работать", - заключил Ковальчук.

В следующем матче группового этапа сборная России 13 мая сыграет с командой Чехии.