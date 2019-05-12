СМИ: ФИФА может наложить трансферный запрет на "Валенсию" и "Вильярреал"

ТАСС, 12 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить совершать трансферы испанским "Валенсии" и "Вильярреалу". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

По информации источника, против клубов ведется расследование, которое продлится в течение нескольких недель. ФИФА обнаружила нарушения со стороны команд при покупке и регистрации молодых футболистов.

Отмечается, что оба клуба отрицают вину. По окончании расследования команды смогут подать апелляцию на вынесенное решение. Учитывая сроки рассмотрения подобных дел, оба клуба, скорее всего, смогут приобретать игроков в предстоящее летнее трансферное окно.

В составе "Валенсии" выступает российский полузащитник Денис Черышев, права на которого принадлежат "Вильярреалу". Ранее издание Super Deporte сообщало, что руководство "Валенсии" планирует выкупить футболиста. В нынешнем сезоне за "Валенсию" россиянин провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Английский "Челси" после схожих обвинений получил запрет на регистрацию новых игроков. Лондонский клуб не сможет приобретать футболистов до января 2020 года. Также на "Челси" был наложен штраф в размере €530 тыс.