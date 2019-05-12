Чемпионы ОИ гребцы Дьяченко и Постригай включены в международный пул допинг-тестирования

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пять российских спортсменов вошли в новый регистрируемый пул допинг-тестирования Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF). Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ICF, среди них оказались победители Олимпийских игр 2012 года в гребле на байдарке-двойке на дистанции 200 м Александр Дьяченко и Юрий Постригай.

Спортсмены, входящие в регистрируемый пул допинг-тестирования ICF, находятся под жестким контролем международной федерации и должны постоянно информировать ее о своем местонахождении. Всего в этот список входит 31 спортсмен. Наибольшее представительство в регистрируемом пуле допинг-тестирования ICF имеет Россия (пять спортсменов), Украина и Германия представлены тремя гребцами.

Кроме Дьяченко и Постригая в международный регистрируемый пул допинг-тестирования вошли бронзовый призер Игр-2012 каноист Иван Штыль, имеющий в активе 15 золотых наград чемпионатов мира, а также байдарочник Евгений Луканцов и каноист Виктор Мелантьев.

В новый обычный пул допинг-тестирования ICF включен 21 россиянин. Спортсмены из этого пула не должны оповещать о своем местонахождении международную федерацию.