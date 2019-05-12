Россияне Аверина и Васильев победили на Кубке Европы по синхронному плаванию в миксте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Россияне Ксения Аверина и Михаил Васильев выиграли произвольную программу в соревнованиях смешанных дуэтов на Кубке Европы по синхронному плаванию в Санкт-Петербурге. Результат победителей составил 87,6667 балла.

Второе место заняли испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (85,4000), третьими стали итальянцы Фредерика Сала и Николо Ольяри (78,8333).

В субботу Аверина и Васильев выиграли техническую программу, показав результат 84,4462 балла.

Ранее на Кубке Европы сборная России завоевала лицензии на участие в Играх 2020 год в групповых упражнениях и дуэтах. Микст не является олимпийской дисциплиной.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.