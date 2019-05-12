Георгиев: голкиперы сборной России по хоккею выглядят как одна команда

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Вратарская бригада в сборной России по хоккею на чемпионате мира выглядит как одна команда. Такое мнение журналистам высказал в воскресенье голкипер команды Александр Георгиев после матча с австрийцами.

В воскресенье россияне обыграли австрийцев со счетом 5:0. На чемпионат мира помимо Георгиева заявлены Андрей Василевский и Илья Сорокин.

"У нас у всех троих очень хорошее общение. Мы идем как одна команда, и никто особо не думает тут о своей роли. Просто надо быть готовыми, кто бы ни играл, и поддерживать друг друга", - сказал Георгиев.

Георгиев провел с австрийцами весь матч. "Было очень приятно отыграть на ноль, поскольку это все переходит на следующую игру, и я рад, что ребята помогли мне в третьем периоде. Все ребята сыграли здорово, спасибо команде, что помогли мне", - отметил он.

"Мы знали, что все команды кусаются, и соперник полетит вперед. Мне надо было оставить свою команду в игре, удержать преимущество в счете. У соперника было достаточно много бросков, которые шли мимо ворот, поэтому я был в игре", - добавил он.

В следующем матче сборная России 13 мая встретится с командой Чехии (начало - 17:15 мск).