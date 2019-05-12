Овечкин: хоккеистам сборной России необходимо в ближайших играх найти взаимопонимание

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Игрокам сборной России по хоккею необходимо в ближайших матчах чемпионата мира найти взаимопонимание на площадке. Таким мнением с журналистами после матча с командой Австрии в воскресенье поделился нападающий национальной команды Александр Овечкин.

В воскресенье сборная России во втором матче на чемпионате мира обыграла австрийцев со счетом 5:0.

"Такие матчи, конечно, нужны, потому что нужно почувствовать игру, играть на европейских площадках тяжеловато, совсем другой угол, размеры, совсем другая игра. Сегодня наше звено намного лучше играло, вся команда тоже, опять много моментов, но не забили много, но выиграли, продолжаем идти дальше. Я не забил? Не самое главное, кто забил, кто отдал, а важен результат", - сказал Овечкин.

По ходу матча главный тренер сборной Илья Воробьев поставил в звено к Овечкину и Евгению Кузнецова Александра Барабанова, который заменил Кирилла Капризова. "Оба техничные и быстрые, для нас самое главное - найти взаимопонимание, привыкнуть к размерам, к ритму игры, все будет нормально, главные игры впереди. Смена вместе с [Евгением] Малкиным? Там были неравные составы, Женя согласился сыграть", - добавил Овечкин.

В понедельник российские хоккеисты сыграют с чехами. "Ощущения нормальные, сегодня чувствовали себя намного лучше, чем в прошлой игре, поэтому завтра совсем другая игра будет", - заключил Овечкин.

Матч против команды Чехии начнется в 17:15 мск.