Хоккеист Задоров заявил, что пять лет не играл с командами уровня сборной Австрии на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Защитник сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров отметил, что на протяжении пяти лет не играл против команд такого низкого уровня, как сборная Австрии. Об этом Задоров заявил журналистам.

Во втором матче группового этапа чемпионата мира сборная России разгромила команду Австрии со счетом 5:0. В стартовой игре турнира россияне переиграли норвежцев (5:2). 13 мая российская команда сыграет с чехами.

"Лет пять, наверное, не играл против команды такого класса, уровень австрийцев очень низкий. Очень большая разница в игре. Слышал, что с чехами всегда грязные, цепкие игры - завтра будет интереснее", - отметил Задоров.

"На площадках европейского размера бегать надо больше, но с шайбой принимать решения легче. Приятно играть с партнерами, которые создают моменты. Мне кажется, между правилами IIHF [Международной федерации хоккея] и НХЛ нет никакой разницы, по-моему, здесь все то же самое. Может быть, тут игроки не умеют держать удар, из-за этого удары в спину кажутся более грубыми", - добавил защитник сборной России.

В следующем матче группового этапа сборная России 13 мая сыграет с командой Чехии.