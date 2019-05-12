Синхронистки Колесниченко и Ромашина к ЧМ подготовят новую произвольную программу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина подготовят новую произвольную программу к чемпионату мира по водным видам спорта в Южной Корее. Об этом журналистам рассказала Ромашина после выступления на Кубке Европы по синхронному плаванию в Санкт-Петербурге.

Колесниченко и Ромашина выиграли Кубок Европы, став первыми и в технической, и в произвольной программах.

"Наша программа называется НЛО, инопланетяне. Мы не будем ее показывать на Играх, скорее всего, этой программы не будет даже на ближайшем чемпионате мира, - сказала Ромашина. - Если будет достаточное количество времени, мы постараемся подготовить новую программу, которая останется секретом до самого выступления. На самом деле, программа готова, осталась долгая кропотливая работа".

Спортсменка добавила, что нужно посмотреть на главных конкурентов сборной России - команду Китая, которая начнет выступления только в конце месяца. "Мы уже все узнали, поэтому будем следить, от этого уже будет исходить наше решение по программам на чемпионат мира", - отметила синхронистка.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Кванджу (Южная Корея) с 12 по 28 июля.