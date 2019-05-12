Воробьев: хоккеистов сборной России подводила реализация в матче ЧМ с австрийцами

Во втором матче группового этапа чемпионата мира сборная России разгромила команду Австрии со счетом 5:0. В стартовой игре на турнире россияне переиграли норвежцев (5:2). 13 мая российская команда сыграет с чехами.

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Хоккеистов сборной России в матче чемпионата мира с командой Австрии подводила реализация и неточные передачи партнерам. Об этом журналистам в воскресенье заявил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.

"В начале немного подводила реализация, мы нанесли 17 бросков в первом периоде, а забросили всего одну шайбу. Больше не понравилась первая половина второго периода, потом раскрутились. Понятно, что завтра будет другая игра, другой темп. Передачи назад надо отдавать точно, согласен, что мы пропускали много атак с численным преимуществом австрийцев", - пояснил Воробьев.

Первый матч на турнире провел заявленный в воскресенье Никита Задоров. "Молодец, не растерялся, нормально сыграл. В обороне действовал солидно, атаку первым пасом нормально начинал - то, что мы от него и ждали", - сказал главный тренер сборной России.

С начала третьего периода Александр Барабанов был переведен в звено к Евгению Кузнецову и Александру Овечкину, а Иван Телегин действовал в тройке с Сергеем Андроновым и Ильей Ковальчуком. "Мы хотели, чтобы Телегин у нас сыграл, Барабанова хотели попробовать с Кузнецовым и Овечкиным. Барабанов добавил динамики звену Кузнецова", - добавил тренер.

Овечкин пока не набрал на турнире ни одного балла за результативность. "Любой снайпер переживает по этому поводу, но мы верим в Сашу, поддерживаем его. Прошло только две игры, ничего страшного нет, если он забьет самый важный гол, то этого хватит. Понятно, что завтра чехи будут свежее, но у нас есть достаточно времени на восстановление", - заключил Воробьев.