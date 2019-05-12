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Умер олимпийский чемпион по велоспорту на треке Виктор Манаков

Подробности его смерти не уточняются
Виктор Манаков Черничкин Михаил/Фотохроника ТАСС
Описание
Виктор Манаков
© Черничкин Михаил/Фотохроника ТАСС

ТАСС, 12 мая. Чемпион Олимпийских игр 1980 года по велоспорту на треке Виктор Манаков скончался на 59-м году жизни. Об этом в воскресенье в Twitter сообщил президент Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.
Подробности смерти не уточняются.

"Сегодня утром скоропостижно скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков. Ушел из жизни отец сыновей Виктора и Максима, мой друг, тренер, учитель и жизнерадостный человек. Соболезнования его супруге Йоланте", - говорится в сообщении.

Помимо золота Олимпиады-1980 в Москве на дистанции 4000 м, в активе Манакова золотая, две серебряные и бронзовая медали чемпионатов мира в гонках преследования. Также он завоевал золото Игр доброй воли 1986 года. Сын Манакова Виктор является чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира по велоспорту на треке.

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