Умер олимпийский чемпион по велоспорту на треке Виктор Манаков

ТАСС, 12 мая. Чемпион Олимпийских игр 1980 года по велоспорту на треке Виктор Манаков скончался на 59-м году жизни. Об этом в воскресенье в Twitter сообщил президент Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов. Подробности смерти не уточняются.

Сегодня утром Скоропостижно скончался Олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков. Ушёл из жизни отец сыновей Виктора и Максима, мой друг, тренер, учитель и жизнерадостный человек. Соболезнование его супруге Йоланте. RIP Victor u are the one will always be with us! pic.twitter.com/BXxi3yO1sh

"Сегодня утром скоропостижно скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков. Ушел из жизни отец сыновей Виктора и Максима, мой друг, тренер, учитель и жизнерадостный человек. Соболезнования его супруге Йоланте", - говорится в сообщении.

Помимо золота Олимпиады-1980 в Москве на дистанции 4000 м, в активе Манакова золотая, две серебряные и бронзовая медали чемпионатов мира в гонках преследования. Также он завоевал золото Игр доброй воли 1986 года. Сын Манакова Виктор является чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира по велоспорту на треке.