Россиянин Тимерзянов одержал первую победу в чемпионате мира по ралли-кроссу

ТАСС, 12 мая. Российский гонщик Тимур Тимерзянов стал победителем третьего этапа чемпионата мира по ралли-кроссу (WRX), который завершился в Бельгии.

По итогам квалификационных заездов российский гонщик занял пятое место, в полуфинале он стал вторым в своем заезде, а в финале оказался быстрее остальных пяти участников. Второе место в финальном заезде занял норвежец Андреас Баккеруд, третье - финн Йони Виман.

Для 32-летнего Тимерзянова эта победа стала первой в WRX. Россиянин выступает в чемпионате с момента его образования в 2014 году. В 2012 и 2013 годах он становился чемпионом Европы по ралли-кроссу, после чего первенство было преобразовано в чемпионат мира.

В текущем сезоне Тимерзянов занимает третью позицию в личном зачете с 53 очками в активе. Лидирует швед Кевин Хансен (69).

Следующий этап пройдет в Великобритании с 24 по 25 мая.