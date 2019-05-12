Екимов: умерший чемпион ОИ-1980 по велотреку Манаков стал жертвой халатности врачей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1980 года в командной гонке преследования на велотреке Виктор Манаков, скончавшийся 12 мая в Москве, стал жертвой халатности врачей. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Манаков скончался утром 12 мая в возрасте 58 лет в первой инфекционной больнице Москвы.

"Из-за недопустимой халатности врачей был упущен момент оперативного вмешательства в ход лечения", - сказал Екимов.

"Виктор Манаков будет похоронен у себя на родине в Ленинградской области. Федерация велосипедного спорта России окажет всю возможную помощь семье умершего", - отметил глава ФВСР.

Помимо золота Олимпиады-1980, в активе Манакова золотая, две серебряные и бронзовая медали чемпионатов мира в гонках преследования. Также он завоевал золото Игр доброй воли 1986 года. Сын Манакова Виктор является чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира по велоспорту на треке.