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Российский дзюдоист Занкишиев стал вторым на турнире Большого шлема в Баку

В решающей схватке атлет проиграл голландцу Майклу Коррелу

ТАСС, 12 мая. Российский дзюдоист Казбек Занкишиев завоевал серебро на этапе Гран-при в Баку. В финальном поединке в весовой категории до 100 кг он проиграл голландцу Майклу Коррелу. 

Схватка завершилась в дополнительное время. Бронза у азербайджанца Зелима Коцоева и ирландца Бенджамина Флетчера.

Занкишиев является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года и чемпионата мира 2018 года в командных соревнованиях.

Этап Большого шлема завершится позднее в воскресенье. Следующий этап пройдет в Китае с 24 по 26 мая.

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