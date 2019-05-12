Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл гонку этапа "Формулы-1" в Испании. Квят - девятый

ТАСС, 12 мая. Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки пятого этапа чемпионата - Гран-при Испании.

Вторым в гонке финишировал финн Валттери Боттас из "Мерседеса". Третье место занял голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. "Мерседес" оформил пятый победный дубль подряд. Дополнительное очко за самый быстрый круг в гонке заработал Хэмилтон.

Российский пилот "Торо Росо" Даниил Квят занял девятое место, что является его лучшим результатом в сезоне. В первой гонке текущего сезона в Австралии он занял 10-е место. Партнер россиянина по команде представитель Таиланда Александер Албон финишировал 11-м.

После пяти гонок в общем зачете лидирует Хэмилтон, в активе британца 112 очков, вторым идет Боттас (105), на третьей строчке - Ферстаппен (66). Квят и Албон имеют в активе по три очка и делят 15-е место.

Следующий этап пройдет в Монако с 24 по 26 мая.