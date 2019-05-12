Российский дзюдоист Шахбазов стал серебряным призером турнира Большого шлема в Баку

ТАСС, 12 мая. Российский дзюдоист Руслан Шахбазов занял второе место на этапе Гран-при в Баку. В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг он проиграл грузинскому спортсмену Геле Заалишвили.

В схватке за бронзу победу одержал еще один россиянин Антон Кривобоков, который оказался сильнее украинца Якова Хаммо. Второй поединок за бронзовую награду выиграл румынский дзюдоист Владут Симионеску, досрочно победив белоруса Александра Вахавяка.

Этап Большого шлема завершился в воскресенье. Следующий этап пройдет в Китае с 24 по 26 мая.