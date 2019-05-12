"Спартак" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена", началась с минуты молчания в память о погибших в самолете, загоревшемся в аэропорту Шереметьево, жертвами трагедии стал 41 человек.
Мяч на 11-й минуте забил Зе Луиш. Форвард из Кабо-Верде является лучшим бомбардиром красно-белых в текущем сезоне первенства страны, на его счету девять голов. Столько же в активе полузащитника московского "Локомотива" Антона Миранчука и нападающего "Уфы" Сильвестра Игбуна. Выше в списке бомбардиров чемпионата России располагаются нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун (12 голов), форвард московского ЦСКА Федор Чалов (12) и полузащитник "Краснодара" Виктор Классон (11).
В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав 46 очков. Первое место занимает "Зенит", набравший 58 очков и досрочно оформивший чемпионство. Вторым идет "Локомотив" (52), третьим - "Краснодар" (50), пятым - ЦСКА, шестым - тульский "Арсенал" (по 45). Первые две команды по итогам чемпионата получат прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья сыграет в квалификации турнира, четвертая и пятая - в квалификации Лиги Европы. Позднее в воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет матч "Зенит" - ЦСКА.
"Уфа" с 26 очками за два тура до конца чемпионата занимает 14-е место. Команда не опустится в зону прямого вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ) и сохраняет шансы на место в высшем дивизионе первенства страны без переходных матчей, в которых примут участие 13-я и 14-я команды РПЛ и четвертая и третья команды Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). От идущего 12-м московского "Динамо" "Уфу" отделяет пять очков.
В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Уфа" примет "Оренбург". Обе встречи продут 18 мая.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|18
|4
|5
|50-26
|58
|2
|Локомотив
|28
|15
|7
|6
|42-26
|52
|3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|51-23
|50
|4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|34-28
|46
|5
|ЦСКА
|27
|12
|9
|6
|38-20
|45
|6
|Арсенал
|28
|12
|9
|7
|37-27
|45
|7
|Ахмат
|28
|10
|9
|9
|27-29
|39
|8
|Ростов
|28
|9
|11
|8
|24-22
|38
|9
|Оренбург
|28
|10
|7
|11
|35-34
|37
|10
|Рубин
|28
|7
|14
|7
|24-29
|35
|11
|Урал
|28
|9
|7
|12
|29-43
|34
|12
|Динамо
|28
|6
|13
|9
|23-23
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|8
|4
|16
|24-38
|28
|14
|Уфа
|28
|5
|11
|12
|24-31
|26
|15
|Анжи
|28
|5
|5
|18
|13-48
|20
|16
|Енисей
|28
|4
|7
|17
|21-49
|19