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Футбол в России

"Спартак" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

Единственный мяч забил форвард Зе Луиш
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена", началась с минуты молчания в память о погибших в самолете, загоревшемся в аэропорту Шереметьево, жертвами трагедии стал 41 человек.

Мяч на 11-й минуте забил Зе Луиш. Форвард из Кабо-Верде является лучшим бомбардиром красно-белых в текущем сезоне первенства страны, на его счету девять голов. Столько же в активе полузащитника московского "Локомотива" Антона Миранчука и нападающего "Уфы" Сильвестра Игбуна. Выше в списке бомбардиров чемпионата России располагаются нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун (12 голов), форвард московского ЦСКА Федор Чалов (12) и полузащитник "Краснодара" Виктор Классон (11).

В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав 46 очков. Первое место занимает "Зенит", набравший 58 очков и досрочно оформивший чемпионство. Вторым идет "Локомотив" (52), третьим - "Краснодар" (50), пятым - ЦСКА, шестым - тульский "Арсенал" (по 45). Первые две команды по итогам чемпионата получат прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья сыграет в квалификации турнира, четвертая и пятая - в квалификации Лиги Европы. Позднее в воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет матч "Зенит" - ЦСКА.

"Уфа" с 26 очками за два тура до конца чемпионата занимает 14-е место. Команда не опустится в зону прямого вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ) и сохраняет шансы на место в высшем дивизионе первенства страны без переходных матчей, в которых примут участие 13-я и 14-я команды РПЛ и четвертая и третья команды Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). От идущего 12-м московского "Динамо" "Уфу" отделяет пять очков.

В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Уфа" примет "Оренбург". Обе встречи продут 18 мая.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27184550-2658
2Локомотив28157642-2652
3Краснодар28148651-2350
4Спартак28137834-2846
5ЦСКА27129638-2045
6Арсенал28129737-2745
7Ахмат28109927-2939
8Ростов28911824-2238
9Оренбург281071135-3437
10Рубин28714724-2935
11Урал28971229-4334
12Динамо28613923-2331
13Крылья Советов28841624-3828
14Уфа285111224-3126
15Анжи28551813-4820
16Енисей28471721-4919
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