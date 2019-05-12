Олимпийское золото стало ближе. Российские синхронистки отобрались на Игры в Токио

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Главным турниром для российских синхронисток в этом сезоне является чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее, на пути к нему они выполнили еще одну важную задачу - отобрались на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Произошло это на Кубке Европы, который в эти выходные принимал Санкт-Петербург.

Кубок Европы проходил с 10 по 12 мая в бассейне "Невская волна". В субботу и воскресенье разыгрывались медали в групповых упражнениях, дуэтах и смешанных дуэтах.

Сборная России заявила на турнир сильнейшие составы, однако Александр Мальцев и его партнерша Майя Гурбанбердиева были вынуждены сняться с соревнований в микст-дуэтах, поскольку на предыдущем турнире в Пекине синхронистка почувствовала недомогание.

Непобедимые

Российские синхронистки в итоге победили во всех видах программы, что не стало большим сюрпризом - на крупных соревнованиях сборная не проигрывает уже более 20 лет, в том числе на Олимпийских играх. Основной российской парой сейчас как раз являются олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Первая и вовсе побеждала на Играх пять раз, в спорт вернулась осенью прошлого года после рождения ребенка.

Первым после возвращения турниром для 29-летней спортсменки стал этап Мировой серии в Казани, который прошел в апреле. По ее словам, возвращение далось ей спокойно и физически и морально она была готова.

Теперь главная цель дуэта - успешно выступить на июльском чемпионате мира и ближайших Олимпийских играх. Техническую программу для Игр в Токио синхронистки вместе с тренером Татьяной Данченко уже подготовили, с ней они и одержали победу в Санкт-Петербурге. На спинах спортсменок изображены иероглифы, означающие название японской столицы.

А вот произвольная программа у пары, скорее всего, будет новой. И ее презентация состоится только в Южной Корее. "Если будет достаточно времени, мы постараемся подготовить новую программу, которая останется секретом до самого выступления. На самом деле программа готова, осталась долгая кропотливая работа", - сказала Ромашина.

Незаменимые

Готовиться к чемпионату мира и Олимпиаде дуэт будет без запасной, что довольно рискованно. В свое время роль запасной выполняла Колесниченко, которая пришла на смену пятикратной олимпийской чемпионке, 19-кратной чемпионке мира Наталье Ищенко после Игр 2016 года.