Олимпийское золото стало ближе. Российские синхронистки отобрались на Игры в Токио

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Главным турниром для российских синхронисток в этом сезоне является чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее, на пути к нему они выполнили еще одну важную задачу - отобрались на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Произошло это на Кубке Европы, который в эти выходные принимал Санкт-Петербург.
Кубок Европы проходил с 10 по 12 мая в бассейне "Невская волна". В субботу и воскресенье разыгрывались медали в групповых упражнениях, дуэтах и смешанных дуэтах.
Сборная России заявила на турнир сильнейшие составы, однако Александр Мальцев и его партнерша Майя Гурбанбердиева были вынуждены сняться с соревнований в микст-дуэтах, поскольку на предыдущем турнире в Пекине синхронистка почувствовала недомогание.
Непобедимые
Российские синхронистки в итоге победили во всех видах программы, что не стало большим сюрпризом - на крупных соревнованиях сборная не проигрывает уже более 20 лет, в том числе на Олимпийских играх. Основной российской парой сейчас как раз являются олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Первая и вовсе побеждала на Играх пять раз, в спорт вернулась осенью прошлого года после рождения ребенка.
Первым после возвращения турниром для 29-летней спортсменки стал этап Мировой серии в Казани, который прошел в апреле. По ее словам, возвращение далось ей спокойно и физически и морально она была готова.
Теперь главная цель дуэта - успешно выступить на июльском чемпионате мира и ближайших Олимпийских играх. Техническую программу для Игр в Токио синхронистки вместе с тренером Татьяной Данченко уже подготовили, с ней они и одержали победу в Санкт-Петербурге. На спинах спортсменок изображены иероглифы, означающие название японской столицы.
А вот произвольная программа у пары, скорее всего, будет новой. И ее презентация состоится только в Южной Корее. "Если будет достаточно времени, мы постараемся подготовить новую программу, которая останется секретом до самого выступления. На самом деле программа готова, осталась долгая кропотливая работа", - сказала Ромашина.
Незаменимые
Готовиться к чемпионату мира и Олимпиаде дуэт будет без запасной, что довольно рискованно. В свое время роль запасной выполняла Колесниченко, которая пришла на смену пятикратной олимпийской чемпионке, 19-кратной чемпионке мира Наталье Ищенко после Игр 2016 года.
Заключительный этап подготовки к чемпионату мира дуэт проведет в Иркутске, группа - в Улан-Удэ. В составе российской команды в Санкт-Петербурге победили Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Влада Чигирева, Полина Комар, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Варвара Субботина, Михаела Каланча и Майя Дорошко. Самой опытной в этом составе является двукратная олимпийская чемпионка Шишкина. Шурочкина, которая является сестрой певицы Нюши, - обладательница золотой медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
Вторыми в Санкт-Петербурге стали представительницы Испании, третье место заняла команда Греции. На чемпионате мира конкуренцию россиянкам также составят китаянки и японки.
В отсутствие Мальцева и Гурбанбердиевой победу одержал второй микст-дуэт страны Ксения Аверина и Михаил Васильев.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.