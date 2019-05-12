Прядкин подтвердил, что "Динамо" сыграет первый матч на "ВТБ Арене" 26 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" проведет матч открытия на новом домашнем стадионе "ВТБ Арена" 26 мая. Об этом журналистам в воскресенье сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

В игре 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) бело-голубые на своем поле примут тульский "Арсенал".

Комиссия РПЛ и Российского футбольного союза в феврале провела инспекцию поля стадиона в Петровском парке, после которой было установлено, что игровая поверхность поля находится в неудовлетворительном состоянии и является травмоопасной, комиссия РПЛ не рекомендовала дальнейшую эксплуатацию поля до окончания агротехнических работ. Предполагалось, что матч 19-го тура РПЛ с московским "Спартаком" 10 марта должен был стать первым для "Динамо" на арене в Петровском парке. В итоге встреча прошла на "Арене-Химки" и завершилась победой "Спартака" (1:0). 1 апреля пресс-служба "Динамо" сообщила, что сотрудники стадиона приступили к смене газона.

"Пока по всем прогнозам Суперкубок будем играть на стадионе "Динамо", "Динамо" там должно сыграть 26 мая матч открытия", - сказал Прядкин.

Матч за Суперкубок России состоится 6 июля. В нем принимают участие чемпион и обладатель Кубка страны. Реконструкция стадиона "Динамо" началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.