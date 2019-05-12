"Гвардеец" разгромил "Инкомспорт" в 25-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. "Гвардеец" со счетом 5:1 на выезде в Ялте разгромил местный "Инкомспорт" в 25-м туре чемпионата Крыма по футболу.

Мячи у гостей на счету Александра Борща (3-я минута), Андрея Зборовского (5), Валерия Деребенца (43), Александра Колесника (65) и Александра Малиневского (84), у хозяев отличился Игорь Рогованов (56).

Остальные матчи тура завершились со следующими результатами: "Океан" - "Севастополь" - 0:0, "Евпатория" - "Кызылташ" - 2:0, "Крымтеплица" - "ТСК-Таврия" - 1:1.

В турнирной таблице лидирует "Севастополь", набравший 45 очков, далее следуют "ТСК-Таврия" (42), "Крымтеплица" (42), "Евпатория" (35), "Инкомспорт" (31), "Океан" (31), "Кызылташ" (30) и "Гвардеец" (19).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".