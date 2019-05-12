Симонян: результат важнее качества игры для "Спартака" в данный момент

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Результат важнее качества игры, которую показывают футболисты московского "Спартака" в данный момент. Такое мнение ТАСС высказал Никита Симонян.

"Спартак" одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена".

"Сейчас не важно, как "Спартак" играл. Результат матча с "Уфой" видели? Три очка. Сейчас это самое главное", - сказал Симонян.

В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав 46 очков. В следующем туре 18 мая московский клуб в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов".