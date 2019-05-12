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Футбол в России

Дворкович считает, что Кононов должен продолжить тренировать ФК "Спартак"

По его мнению, команда находится в переходном периоде
Глава FIDE Аркадий Дворкович Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава FIDE Аркадий Дворкович
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов должен продолжать работать с командой. Такое мнение журналистам высказал бывший председатель оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Спартак" в воскресенье одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу. В турнирной таблице столичный клуб занимает четвертую строчку. Третье место, которое дает право выступить в квалификации Лиги чемпионов, занимает "Краснодар", опережающий красно-белых на четыре очка. Командам осталось провести по два матча в чемпионате.

"Спартаку" надо выходить в Лигу Европы, на Лигу чемпионов шансов почти нет, - сказал Дворкович. - Сегодня команда играла хорошо, создала моментов больше, чем на один гол. Но и пропустить могла".

"Команда находится в переходном периоде, Кононов продолжает ставить игру. Он должен продолжать эту работу", - добавил он.

Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября прошлого года, сменив на посту главного тренера итальянца Массимо Карреру.

Теги
Российский футболДворкович, Аркадий Владимирович
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