Дворкович считает, что Кононов должен продолжить тренировать ФК "Спартак"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов должен продолжать работать с командой. Такое мнение журналистам высказал бывший председатель оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Спартак" в воскресенье одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу. В турнирной таблице столичный клуб занимает четвертую строчку. Третье место, которое дает право выступить в квалификации Лиги чемпионов, занимает "Краснодар", опережающий красно-белых на четыре очка. Командам осталось провести по два матча в чемпионате.

"Спартаку" надо выходить в Лигу Европы, на Лигу чемпионов шансов почти нет, - сказал Дворкович. - Сегодня команда играла хорошо, создала моментов больше, чем на один гол. Но и пропустить могла".

"Команда находится в переходном периоде, Кононов продолжает ставить игру. Он должен продолжать эту работу", - добавил он.

Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября прошлого года, сменив на посту главного тренера итальянца Массимо Карреру.