Кононов: футболистам "Спартака" нужно работать над реализацией моментов

"Доволен результатом, в игре были недочеты, но мы создали больше моментов у ворот соперника, по всем показателям были выше, - сказал Кононов. - Но все футболисты понимают, что работа идет, надо создавать больше моментов и не давать сопернику проводить свои атаки. Вопрос реализации самый тяжелый для тренера: мы создаем моменты, но нет реализации, однако когда-то это наступит".

В составе "Спартака" дебютировал полузащитник Наиль Умяров. "Умярова нужно поздравить с дебютом - это игрок юношеской сборной России, ее капитан, он провел свой первый матч хорошо. С учетом того, что он давно не играл, был травмирован, сейчас солидно смотрится на тренировках. Гулиев выпал [из состава] из-за карточки, мы дали возможность Умярову проявить себя, у него были несущественные ошибки, мне кажется, он отыграл очень полезно", - добавил Кононов.

Кононов объяснил, почему Фернандо стал играть на новой для себя позиции. "На данный момент он нужен на позиции более атакующего полузащитника - он в меньшей степени играет в отборе, в большей - в созидании. Он может отдать передачу, также как и пробить, и забить, вся его статистика говорит о том, что на данный момент на этой позиции он полезен. Мы играем в три защитника, поэтому здесь он может играть наверху и опускаться вниз, он очень серьезно относится к этой позиции, она ему нравится, и мне тоже, но дело в другом, нам не хватает завершения [голевых моментов] у других игроков", - подчеркнул Кононов.

У Ташаева и Айртона все впереди

По мнению тренера, Александр Ташаев прибавит в игровом плане. "Каждый футболист растет тогда, когда играет, Ташаев сейчас получает много игрового времени и относится к тренировочному процессу и играм очень ответственно. Я думаю, что играет роль адаптация, до этого он провел много матчей за "Динамо", там другая команда, другой уровень. Там он был лидером, а пришел в "Спартак" и сначала провел мало матчей, сейчас идет адаптация, играть-то он умеет, также он хочет забить гол, где-то нервничает".

Кононов признался, что ждет прогресса и от бразильца Айртона. "Конечно, идет обучение, я говорил про Айртона, когда он приходил, что ему нужно еще многому научиться, играя в защите. Каждый игрок должен подходить к своей позиции очень ответственно, ему предстоит еще много работы над собой, а мы, тренеры, поможем усовершенствовать все навыки. Он молодой игрок, и в Бразилии не так много играл [в защите], большую часть времени он действовал в атаке и только последний год в Бразилии играл в защите и стал там лучшим".

В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав 46 очков. В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов", игра пройдет 18 мая.